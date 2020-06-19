Возгоранием резервуара для нефтепродуктов в Нижневартовске занялись следователи.

В Югре по факту возгорания резервуара для нефтепродуктов вблизи Нижневартовска возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Напомним, 12 июня 2020 года около 17:30 загорелся резервуар для нефтепродуктов в районе 12 км. автодороги Нижневартовск-Мегион:

- В результате возгорания объекта, который находился на плановом ремонте, пострадали два работника предприятия – операторы технической установки. Их с ожогами доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Отмечается, что полученные потерпевшими телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью.

По данным следствия пока неустановленными лицами из числа работников предприятия были нарушены требования промышленной безопасности. Для установления причин возгорания вскоре назначат экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.