Сургутянка скончалась от коронавируса

В Югре лабораторно подтвержден COVID-19 у ранее умершего пациента. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

- Женщина — 73-х лет из Сургута. Течение болезни было осложнено сопутствующим хроническим заболеванием. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в депздраве региона.

- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - сообщают медики.

Добавим, при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Напомним, ранее в ХМАО было зафиксировано 29 смертей. К настоящему моменту 2462 человека выздоровели.