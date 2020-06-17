2020-06-17T11:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургутянка скончалась от коронавируса

Хронические болезни не позволили завершить лечение
Руслан Савинов
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Сургутянка скончалась от коронавирусаСургутянка скончалась от коронавирусаФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтвержден COVID-19 у ранее умершего пациента. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

- Женщина — 73-х лет из Сургута. Течение болезни было осложнено сопутствующим хроническим заболеванием. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в депздраве региона.

- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - сообщают медики.

Добавим, при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Напомним, ранее в ХМАО было зафиксировано 29 смертей. К настоящему моменту 2462 человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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