Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 17 июня 2020 года превысило пять тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 июня 2020 года: 5210 человек, за сутки зафиксировано 237 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7843 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 10036 человек.

- В стране зарегистрировано 553301 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 304342 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 194 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 7478 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 5210 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.