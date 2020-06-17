На югорских дорогах за сутки в авариях пострадали пять детей

В ХМАО накануне, 16 июня, один человек погиб и девять – получили травмы, в том числе пять несовершеннолетних, в семи дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 7:25 на 12 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовса столкнулись «Нива Шевроле» и «ВАЗ 21104»: пострадали водители, а также два пассажира «ВАЗ», 7-летняя девочка и 5-летний мальчик, один из которых перевозился с нарушением установленных правил.

Также в Нижневартовске получил травмы 12-летний водитель мотовездехода «ATV-110», который, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с «КИА Sorento».

Затем спустя несколько часов водитель «Тойота Марк 2» совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии ребенок получил травмы.

Наконец, вечером 16 июня произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего, на этот раз Нефтеюганске: водитель «КАМАЗа» совершил наезд на 15-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.