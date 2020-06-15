2020-06-15T21:38:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 16 июня 2020: Сургут в антилидерах по приросту и подготовка лагерей для отдыха детей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 16 июня 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус в Югре, последние новости на 16 июня 2020: Сургут в антилидерах по приросту и подготовка лагерей для отдыха детейКоронавирус в Югре, последние новости на 16 июня 2020: Сургут в антилидерах по приросту и подготовка лагерей для отдыха детейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 16 июня 2020 года.

1. Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

2. Медики Югры сообщают, что система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотах. Большой акцент делается на заполняемость госпиталей.

3. В летней оздоровительной кампании 2020 года на территории Югры планируют принять участие 517 оздоровительных учреждений, в том числе: 441 оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, пять загородных, 38 палаточных, 33 труда и отдыха.

Добавим, что несмотря на готовность организаций отдыха и оздоровления к приему детей, начать летнюю кампанию можно будет только после стабилизации эпидобстановки.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают врачи.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 4753 случая коронавирусной инфекции, 2073 - выздоровели, 27 человек ранее умерли, 13353 жителей региона подлежат наблюдению, 27657 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 июня 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В 517 летних лагерях Югры отдохнут 41 тысяча детей
Медики Югры: система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотах
Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге
Предпринимателя в Сургутском районе подозревают в сокрытии налогов
Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах
Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году
В Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркам
Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей
В Нижневартовске появится граффити, посвященное медработникам
Югорчанин украл тюбик зубной пасты и две щетки: возбуждено уголовное дело
Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом
Ссора переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолета
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек
Сквер Матери появится в Нижневартовске
Молодой сургутянин обокрал любимую
Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района
Полиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образовании
В Югре за незаконный вылов рыбы осудили 12 браконьеров
«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский»
Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров
Мотоциклист врезался в ограждение на автодороге «Нягань – Приобье»
Погода в Югре 15 июня: местами небольшой дождь