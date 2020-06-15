Коронавирус в Югре, последние новости на 16 июня 2020: Сургут в антилидерах по приросту и подготовка лагерей для отдыха детей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 16 июня 2020 года.

1. Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

2. Медики Югры сообщают, что система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотах. Большой акцент делается на заполняемость госпиталей.

3. В летней оздоровительной кампании 2020 года на территории Югры планируют принять участие 517 оздоровительных учреждений, в том числе: 441 оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, пять загородных, 38 палаточных, 33 труда и отдыха.

Добавим, что несмотря на готовность организаций отдыха и оздоровления к приему детей, начать летнюю кампанию можно будет только после стабилизации эпидобстановки.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают врачи.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 4753 случая коронавирусной инфекции, 2073 - выздоровели, 27 человек ранее умерли, 13353 жителей региона подлежат наблюдению, 27657 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 июня 2020 года (подробнее)