2020-06-15T10:26:14+03:00
Общество

Эксперты пояснили югорчанам, как выбрать самую качественную клубнику

Насторожить должно отсутствие у ягод аромата
Руслан Савинов
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Эксперты пояснили югорчанам, как выбрать самую качественную клубникуЭксперты пояснили югорчанам, как выбрать самую качественную клубникуФото: pixabay.com
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Специалисты Роспотребнадзора ХМАО ври выборе ягод призывают обратить внимание, что спелые, качественные плоды должны быть сухие, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета с гладкой неповрежденной поверхностью и ярким запахом.

- Признаки ягод, в том числе клубники, от употребления которых стоит воздержаться: ягоды влажные, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат, мягкие ягоды, листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо – отсутствуют, окраска не однородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый, - предостерегают специлаисты.

Добавим ,что при возникновении вопросов по качеству плодоовощной продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Югры по телефону: 8(3467)360003.

ИСТОЧНИК KP.RU

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