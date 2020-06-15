Более 30 км югорских дорог оборудуют освещением

В Югре продолжается строительство новых линий освещения на трассах, что позволит снизить аварийность.

До конца июня 2020 года новые линии освещения появятся и в Октябрьском районе на региональных трассах «г.Нягань - пгт.Приобье», «г.Нягань – п. Унъюган» и на подъезде к железнодорожному вокзалу пгт. Приобье, протяженностью более 12 км.

Кроме того, новые линии освещения планируется построить на подъезде к пгт. Пионерский, на объездной дороге г. Советский, на участках автодороги «г. Югорск – г. Советский», «г. Нягань – пгт. Талинка» и «г.Урай – п. Половинка».

- Новые линии освещения в первую очередь установят на наиболее аварийных участках, на подъездных дорогах к населенным пунктам, а также на дорогах с высокой интенсивностью движения. Около половины ДТП в регионе происходит в темное время суток, а освещение позволит повысить безопасность дорожного движения в среднем на 50%, - заявил директор департамента транспорта ХМАО. Константин Гребешок.