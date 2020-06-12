Коронавирус в Югре, последние новости на 12 июня 2020: 150 новых случаев

За последние сутки в Югре зарегистрировано 150 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях. В том числе 54 в Сургуте, 25 в Когалыме, 18 вНижневартовске, 14 в Сургутском районе, 8 в Ханты-Мансийске.

Из общего числа новых выявленных больных 31 человек переносят заболевание в бессимптомной форме, сообщает окружное управление Роспотребнадзора. Всего в регионе на 12 июня зафиксировано 4157 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.