2020-06-12T12:44:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 12 июня 2020: 150 новых случаев

Из числа новых инфицированных 31 болеют в бессимптомной форме
Есен Абилькенов
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Из числа новых инфицированных 31 болеют в бессимптомной формеИз числа новых инфицированных 31 болеют в бессимптомной формеФото: pixabay.com
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За последние сутки в Югре зарегистрировано 150 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях. В том числе 54 в Сургуте, 25 в Когалыме, 18 вНижневартовске, 14 в Сургутском районе, 8 в Ханты-Мансийске.

Из общего числа новых выявленных больных 31 человек переносят заболевание в бессимптомной форме, сообщает окружное управление Роспотребнадзора. Всего в регионе на 12 июня зафиксировано 4157 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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