В Нижневартовске отдыхающие прогнали девушку из лужи: видео стало хитом Интернета

Местный телеканал Нижневартовска N1 собирал материалы для сюжета о подтопленных территориях в старой части города. Журналисты объехали город и пригород, наглядно обозначили проблемные зоны, взяли комментарии у местных. Казалось бы, хорошее дело, но история закончилась моралью: «Не делай добра – не получишь зла».

Журналистку прогнали из лужи (18+).В Нижневартовске новостной сюжет закончился скандальным стендапом. Мужчина отматерил журналистку, требуя прекратить съемки.

Когда журналистка телеканала Варя Кемпель записывала заключительный стендап, съемке воспротивились местные купальщики. «Изрядно отдохнувший», внушительных размеров вартовчанин подошел с претензиями: все это журналисты сняли на видео, которое за сутки распространилось в Сети. Подробности инцидента kp.ru узнал лично у корреспондентки.

– Все спрашивают, почему не написали заявление в полицию, – говорит журналистка. – У нас не было времени, чтобы вызывать полицию либо как-то с ними разговаривать. Это привело бы к тому, что меня бы скинули в воду либо разбили бы нам камеру.

Сначала съемки вели с квадрокоптера. Мужчина пригрозил, что подстрелит его с воздушки. Скриншот видео

Хроники Вартовска

Она рассказала, что 10 июня съемочная команда снимала большой сюжет для новостного спецвыпуска «Истории». Репортаж был о том, как разлилась река Обь, как сильно подтопило участки, как бедствуют от этого жители.

– Последняя точка была как раз по дороге из старого Вартовска. Там река соединилась, образовалась лужа, из-за которой машины с трудом проезжают. Там в дальнейшем может еще сильнее подняться уровень воды. Мы приехали туда, чтобы сделать съемку с квадрокоптера, чтобы показать все масштабы бедствия. И чтобы записать конечный стендап, – поделилась историей Варя Кемпель.

В этот момент к съемочной команде подошел мужчина. Первый раз на кадрах в видео этого нет, поясняет журналистка. Съемка сначала велась с квадрокоптера, естественно, без звука. Мужчина подошел к съемочной команде и потребовал остановить съемку.

– Он сказал: «Вы снимаете с квадрокоптера. Убери его или я его прострелю с воздушки». Он сразу же подошел с угрозами и разговаривал не очень уважительно, – рассказала корреспондент.

Мужчина грозился искупать журналистов в луже. Скриншот видео

Пилот квадрокоптера находился поодаль от происходящего. Съемочная команда рекомендовала мужчине подойти к нему и попросить о прекращении съемки. Далее журналистка и оператор отправились писать стендап. Поставили камеру напротив лужи, взяв удачный ракурс.

– Так было удобно, подходящий ракурс. Отдыхающих мы не снимали, они не являлись объектами съемки. Просто был выставлен именно такой план, потому что на картинке была видна проблема, – пояснила Кемпель.

Когда девушка принялась записывать стендап, мужчина вновь к ним вернулся с угрозами, снабдив речь отборной бранью.

– Последняя наша точка – это старый Вартовск. Здесь, как мы видим, река уже поднялась достаточно, появилась вторая лужа, на которой машины проезжают с трудом.

– Может, вы искупаться хотите?

– Может, вы не будете мне мешать? Отойдите, пожалуйста.

– А какого [чёрта] вы встали именно там, где я стою.

– Я тебя предупредил! Я тебе сейчас купальный сезон открою! Камеру разворачивай! Ты с какого перепуга вообще снимаешь мою машину?

– Я вас не снимаю. Вы не предмет съемки. Вы сами лезете в камеру. Я снимаю так, как мне нужно. Вам пресс-карту показать? Я имею полное право снимать то, что мне нужно.

– [Все равно]. Мне без разницы.

Журналистку прогнали из лужи (18+).В Нижневартовске новостной сюжет закончился скандальным стендапом. Мужчина отматерил журналистку, требуя прекратить съемки.

Солнце в стакане?

В этот момент на заднем плане в кадре появляется жизнерадостный товарищ грозного собеседника журналиста. Размахивая руками, в солнечных лучах он шлепает по огромной луже, разбрызгивая воду кругом. Так демонстративно он подошел к съемочной команде и другу. По словам Кемпель, невозможно сказать, были ли пьяны собеседники.

– Я им тест на алкоголь не проводила. Могу сказать, что они были неадекватные и вели себя как пьяные, – резюмировала девушка.

Агрессивный мужчина пошел «горой» на миниатюрную вартовчанку.

– Вы вообще адекватные? – Усомнилась корреспондентка.

– Я неадекватный. Я вас прошу, не снимайте мою личную жизнь.

– Я вашу личную жизнь не снимаю.

Чтобы справиться с журналисткой, на помощь другу поспешил товарищ. Скриншот видео

Теперь к разговору присоединился жизнерадостный товарищ.

– А вы кто? – Спросил он.

– Я – журналист.

– Покажи!

– Что вам показать?

– Фейс,– заплетающимся языком произнес немногословный собеседник.

– У меня в машине пресс-карта. Хотите – подойдите туда.

– Пойдем.

– Отойдите, пожалуйста. Не мешайте нам работать!

Затем агрессивные собеседники стали хватать камеру. Оператор выключил ее, на этом видео обрывается. Как пояснила журналистка, съемку тут же остановили, дабы не привести события к нежелательным «боевым» последствиям. В новостном сюжете журналисты оставили кадры перепалки.

– Как вы уже поняли, записать стендап нам помешали отдыхающие, – завершили сюжет новостники.

Нижневартовск. ИСТОРИИ. СПЕЦВЫПУСК. ПОТОП2020.Тот самый выпуск телеканала N1 о подтопленных территориях в старом Вартовске. Журналисты объехали город и пригород, наглядно обозначили проблемные зоны, взяли комментарии у местных.

Против лома нет приема…

Журналисты решили не подавать заявление в полицию. Варя Кемпель рассказала, что для телеканала N1 это уже третий случай за последний год, когда сотрудники телекомпании попадают в подобную ситуацию.

– Прошлый раз человек получил условный срок по статье 144.1 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Он напал на нашего сотрудника, пришел к нам в офис. В этот раз, зная, чем все это может закончиться, было принято решение просто уехать и не вызывать полицию. Времени на это не было. У нас вышел большой материал, который мы делали до вечера. С утра сегодня я проснулась и поняла, что это видео видели все. Мы не думали, что будет такой резонанс.

Оператор выставил камеру, выбрав удачный план, чтобы продемонстрировать проблему города. Однако в Нижневартовске нашлась и другая беда. Скриншот видео

Писать заявление в полицию Варя не планирует, считает это глупым.

– Что я напишу? Напишу, что он побрызгал на меня водичкой и со мной неадекватно разговаривал? Ну, у нас тут много кто неадекватно разговаривает. Такие инциденты происходят практически каждую вторую-третью съемку, – утверждает журналистка. – На самом деле, обидно. Жалко, что люди не понимают, какова роль СМИ. О том, что может журналист, что не может. Хотелось бы больше об этом людям рассказывать, но не всегда удается, к сожалению.

Журналистка из Нижневартовска Варя Кемпель в подробностях рассказала о том, как ей угрожал земляк 00:00 00:00

СПРАВКА КП

Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина» фотографировать, записывать на видео и распространять изображение гражданина без его согласия можно в том случае, если съемка велась в общественном месте. ГК РФ выделяет три случая, когда согласие гражданина не требуется. Если:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

Отметим также, что третий пункт этой статьи гласит: «Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения».