2020-06-17T20:56:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 18 июня 2020: граффити в честь медиков и смерть еще одной пациентки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 18 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 18 июня 2020: граффити в честь медиков и смерть еще одной пациенткиКоронавирус в Югре, последние новости на 18 июня 2020: граффити в честь медиков и смерть еще одной пациенткиФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 18 июня 2020 года.

1. «Это были тяжелейшие дни для нашей семьи»: дочь переболевшей коронавирусом югорчанки рассказала о пережитом.

- Для всей нашей семьи это огромное счастье. Мама просила поблагодарить всех врачей в СОКБ, медперсонал, сестёр и медбратьев, санитаров и кто приносил им еду... Огромная благодарность от нашей семьи, - сообщает женщина.

2. Сургутянка скончалась от коронавируса.

- Женщина — 73-х лет из Сургута. Течение болезни было осложнено сопутствующим хроническим заболеванием. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, - пояснили в депздраве региона.

3. Без малого сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за сутки.

4. На стене больничного городка Нижневартовска начали рисовать мурал, прославляющий медработников. Создатели объекта хотят отметить труд всего медперсонала города, который борется с коронавирусом.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 5210 случаев коронавирусной инфекции, 2462 - выздоровели, 30 человек ранее умерли, 14490 жителя региона подлежат наблюдению, 29474 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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