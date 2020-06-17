«Это были тяжелейшие дни для нашей семьи»: дочь переболевшей коронавирусом югорчанки рассказала о пережитом

Дочь переболевшей коронавирусом югорчанки рассказала, как ее мать смогла побороть инфекцию, каких усилий это стоило медикам Сургутской окружной клинической больницы.

- Мама попросила написать обязательно... 29 мая мою мать госпитализировали из Лянтора в СОКБ с пневмонией и подозрением на COVID 19... Позже тест на коронавирус пришёл положительный. Её состояние ухудшалось, у неё диабет,и это отягощало ситуацию ещё больше, делится страхами женщина.

Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры, в какой то момент женщина потеряла веру в благоприятный исход лечения:

- Это были тяжелейшие дни для нашей семьи... Её лечащий врач каждый день терпеливо отвечал на мои звонки и вопросы... Поддерживал меня и лечил маму. Он был как ангел, приносил спасение ей. Он приложил максимум усилий, чтоб поставить её на ноги, - сообщила дочь пережившей коронавирус.

Сегодня маму женщины выписали из больницы, она выздоровела.

- Для всей нашей семьи это огромное счастье. Мама просила поблагодарить всех врачей в СОКБ, медперсонал, сестёр и медбратьев, санитаров и кто приносил им еду... Огромная благодарность от нашей семьи, - сообщает женщина.