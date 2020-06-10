Два пациента с коронавирусом скончались в ХМАО

В Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

- Мужчина 63 лет и женщина 73 лет — из Лянтора. Течение болезни у обоих было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Напомним, ранее в ХМАО была зафиксирована 21 смерть. К настоящему моменту 1468 человек выздоровели и оправились от инфекции.

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