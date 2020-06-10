День города и День России в Сургуте: запуск шаров и онлайн-трансляции

Cургутяне 12 июня отметят сразу два крупных события – День города и День России.

- В этом году празднует юбилей – 55-лет. Присоединиться к празднованию в период режима обязательной самоизоляции можно будет онлайн,- напомнили в пресс-службе сургутской администрации.

Известно, что главным событием этого дня станет запуск шаров с символикой Сургута – черным лисом – в небо над городом. Наблюдать за запуском можно будет на странице администрации Сургута в «Инстаграме».

Таккже праздничные концерты для сургутян подготовит Сургутская филармония: 11 июня в 12:00 в группе «ВКонтакте» состоится концерта «Приношение граду Сургуту».

Добавим, что вспомнить как развивался город сургутянам предлагают в фотопроекте «Портрет на фоне Сургута: тогда и сейчас».

- Жители могут поделиться в социальных сетях памятными снимками на фоне городских достопримечательностей тогда и сейчас, - напоминают организаторы.