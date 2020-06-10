2020-06-10T09:32:47+03:00
Общество

День города и День России в Сургуте: запуск шаров и онлайн-трансляции

Сургутянам представили программу празднования
Руслан Савинов
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День города и День России в Сургуте: запуск шаров, виртуальные выставки и онлайн-трансляцииДень города и День России в Сургуте: запуск шаров, виртуальные выставки и онлайн-трансляцииФото: pixabay.com
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Cургутяне 12 июня отметят сразу два крупных события – День города и День России.

- В этом году празднует юбилей – 55-лет. Присоединиться к празднованию в период режима обязательной самоизоляции можно будет онлайн,- напомнили в пресс-службе сургутской администрации.

Известно, что главным событием этого дня станет запуск шаров с символикой Сургута – черным лисом – в небо над городом. Наблюдать за запуском можно будет на странице администрации Сургута в «Инстаграме».

Таккже праздничные концерты для сургутян подготовит Сургутская филармония: 11 июня в 12:00 в группе «ВКонтакте» состоится концерта «Приношение граду Сургуту».

Добавим, что вспомнить как развивался город сургутянам предлагают в фотопроекте «Портрет на фоне Сургута: тогда и сейчас».

- Жители могут поделиться в социальных сетях памятными снимками на фоне городских достопримечательностей тогда и сейчас, - напоминают организаторы.

День города и День России в Сургуте - запуск шаров и онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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