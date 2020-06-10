Пожар из-за неосторожности при курении в Югре: спасены два человека

В единую дежурно-диспетчерскую службу Советского района накануне, 9 июня, в 14.41 поступило сообщение о возгорании в двухквартирном деревянном жилом доме на улице Лесозаготовителей п. Таежный Советского района.

- Женщина, проживавшая в одной из квартир, сообщила, что из соседней квартиры чувствуется запах дыма. По прибытию подразделений спасателей наблюдалось задымление, в ходе обследования квартиры пожарные обнаружили тлеющий матрас. В жилом помещении находились мужчина и женщина, которым требовалась помощь, - пояснили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Отмечается, что огнеборцы немедленно вынесли пострадавших на руках на свежий воздух и передали скорой помощи.

- Возгорание было ликвидировано в течение двух минут. В результате случившегося обгорел только матрас. Спасенные получили отравление угарным газом и доставлены в лечебное учреждение.

Добавим, что дознаватели предполагают: причиной возгорания стало неосторожность при курении.