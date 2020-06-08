Коронавирус в Югре, последние новости на 9 июня 2020: смерть молодой женщины и скорое наступление пика заболеваемости
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 9 июня 2020 года.
1. В Сургуте зафиксирована смерть пациентки от коронавируса.
- Женщине было 39 лет. Лечение было осложнено хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни, - пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.
2. ХМАО подходит к пику заболеваемости коронавирусом.
- Инфекция рядом, и стоит обратить внимание: в ближайшие несколько недель мы надеемся, что все изменится, количество выписанных будет больше поступающих. Никто не исключает второй волны в сентябре-октябре, когда обостряются и другие сезонные заболевания, - объявил Максим Малхасьян
3. Сургутский район по-прежнему на пике по приросту числа заражений коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.
4. В ХМАО участились случаи мошенничества, связанные с получением компенсаций.
Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 3475 случаев коронавирусной инфекции, 1186 - выздоровели, 21 человек ранее умерли, 10694 жителей региона подлежат наблюдению, 24492 югорчан сняты с медицинского наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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