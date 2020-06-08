В Сургуте зафиксирована смерть пациентки от коронавируса

В Сургуте умерла ещё одна пациентка с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Женщине было 39 лет. Лечение было осложнено хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни, - пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.

- Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Ранее в ХМАО было зафиксировано 20 смертей от инфекции. К настоящему моменту из общего числа заболевших 1186 человек выздоровели.