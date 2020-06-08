2020-06-08T11:13:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сургуте зафиксирована смерть пациентки от коронавируса

Лечению помешали хронические заболевания
Руслан Савинов
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В Сургуте умерла ещё одна пациентка с коронавирусомВ Сургуте умерла ещё одна пациентка с коронавирусомФото: pixabay.com
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В Сургуте умерла ещё одна пациентка с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Женщине было 39 лет. Лечение было осложнено хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни, - пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО.

- Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Ранее в ХМАО было зафиксировано 20 смертей от инфекции. К настоящему моменту из общего числа заболевших 1186 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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