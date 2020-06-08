2020-06-08T11:00:06+03:00
Происшествия

Сауну-притон в Сургуте разоблачили стражи порядка

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Сауну-притон в Сургуте разоблачили стражи порядкаСауну-притон в Сургуте разоблачили стражи порядкаФото: pixabay.com
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В Сургуте 40-летняя женщина организовала притон по оказанию услуг интимного характера в одной из саун города, а также в мини-гостинице, которая расположена в том же помещении на втором этаже.

Известно, что посетителям сауны, кроме оказания банных услуг, за отдельную плату в 2500 рублей, предлагались интимные услуги. Услуги оказывали шестеро девушек.

- По прибытию полицейских на место преступления, в сауне находились мужчины, которых в данный момент обслуживали трое девушек, - сообщили интимные подробности стражи порядка.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Наказанием может стать лишение свободы сроком до пяти лет. Известно местонахождение подозреваемой, полицией принимаются меря к ее задержанию.

- Кроме того, на «работниц» сауны составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сауну-притон в Сургуте разоблачили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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