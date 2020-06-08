2020-06-08T10:32:23+03:00
Общество

В Сургуте и Сургутском районе 1519 соцработников отмечают профессиональный праздник

Представителей профессии поздравил мэр Сургута
Руслан Савинов
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В Сургуте и Сургутском районе 1519 соцработников отмечают профессиональный праздникВ Сургуте и Сургутском районе 1519 соцработников отмечают профессиональный праздникФото: pixabay.com
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Наступившая неделя радует праздниками: День Сургута, День России, а сегодня, 8 июня - Дня социального работника. Об этом напомнил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

- Хочу поздравить каждого из соцработников с профессиональным праздником! Ежедневно вы окружаете вниманием людей, которые относятся к самым незащищённым категориям горожан. Это важное дело требует большой ответственности и неравнодушия. Тем более сейчас, в условиях пандемии, - поздравил Вадим Шувалов.

Он отметил, что социальный работник — не профессия, а призвание.

- Даже больше — образ жизни, состояние души. На эту работу приходят люди, которые готовы разделять с другими жизненные трудности, помогать в любую минуту, - подвел итог Вадим Шувалов

Добавим, что в Сургуте и Сургутском районе трудится 1519 соцработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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