2020-06-05T19:32:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 6 июня 2020: появилась надежда на переход к первому этапу снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 6 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 6 июня 2020: появилась надежда на переход к первому этапу снятия ограниченийКоронавирус в Югре, последние новости на 6 июня 2020: появилась надежда на переход к первому этапу снятия ограниченийФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 6 июня 2020 года.

1. В Сургутском районе введут дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Причина усиления контроля – большое количество заразившихся.

- В Сургутском районе почти треть, 861 человек, от общего числа. Темп распространения остается высоким, - пояснила Наталья Комарова.

2. Сургут – первый в списке по приросту числа заражений коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Показатели по коронавирусу в Югре впервые соответствуют начальному этапу снятия ограничений. Однако тенденция должна продержаться минимум в течение 7-8 дней.

- Вместе с тем, если оценивать эпидемиологическую обстановку в разрезе муниципалитетов, то по девяти из них вывод следующий: неблагоприятное течение распространения инфекции. Это Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский районы, города – Когалым, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск, - пояснила глава Югры.

Итак, всего на 6 июня 2020 года в Югре зарегистрировано 3104 случая коронавирусной инфекции, 1044 - выздоровели, 18 человек ранее умерли, 10510 жителей региона подлежат наблюдению, 23488 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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