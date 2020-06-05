Югорчанин задолжал налоговой более 100 млн рублей

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего предпринимателя. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

По данным следствия с апреля по октябрь 2019 года подозреваемый был директором нефтедобывающей компании:

- Расчеты с кредиторами и должниками производились минуя счета предприятия, что повлекло сокрытие от налоговых органов более 44 млн рублей, – рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что подозреваемый добровольно частично возместил недоимку по налогам и сборам на сумму 104 миллиона рублей.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий: расследование продолжается.