2020-06-05T17:08:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сургутском районе введут дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса

Причина усиления контроля – большое количество заразившихся
Руслан Савинов
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В Сургутском районе введут дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусаВ Сургутском районе введут дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусаФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба сообщила, что среди муниципальных образований самое высокое количество заболевших, по-прежнему, в Сургутском районе:

- В Сургутском районе почти треть, 861 человек, от общего числа. Темп распространения остается высоким, - пояснила Наталья Комарова.

Она добавила, что готовится решение о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Сургутском районе: г.п. Лянтор, г.п. Федоровский, с.п. Нижнесортымский.

- Мы отрабатываем дополнительные решения в отношении коллективной защиты и индивидуальной защиты населения, - подвели итог глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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