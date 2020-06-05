В Сургутском районе введут дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба сообщила, что среди муниципальных образований самое высокое количество заболевших, по-прежнему, в Сургутском районе:

- В Сургутском районе почти треть, 861 человек, от общего числа. Темп распространения остается высоким, - пояснила Наталья Комарова.

Она добавила, что готовится решение о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Сургутском районе: г.п. Лянтор, г.п. Федоровский, с.п. Нижнесортымский.

- Мы отрабатываем дополнительные решения в отношении коллективной защиты и индивидуальной защиты населения, - подвели итог глава региона.