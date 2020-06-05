Опаздывал на рейс «Екатеринбург – Сургут» и сообщил о ложном минировании: виновному вынесли приговор

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социнфраструктуры».

- Установлено, что в октябре 2019 мужчина в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» в связи с опозданием на регистрацию сообщил по телефону экстренной службы о том, что самолет по маршруту «Екатеринбург – Сургут», заминирован, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратур.

Сообщение мужчины оказалось ложным. Вину он признал полностью. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также суд взыскал с подсудимого деньги, затраченные на работу оперативных служб.