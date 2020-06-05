2020-06-04T21:52:57+03:00
Происшествия

Хостел загорелся в Нижневартовске

Спасены три человека
Руслан Савинов
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Хостел загорелся в Нижневартовске. Фото МЧС по ХМАО.Хостел загорелся в Нижневартовске. Фото МЧС по ХМАО.
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В Нижневартовске накануне, 4 июня, в17:37 спасателям поступило сообщение о возгорании в частном доме, в котором находился хостел.

- Пожар локализован в 19:53. Ликвидация открытого горения - в 20:13. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 11 единиц техники, 41 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Известно, что на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в здании на втором этаже наблюдалось плотное задымление.

Отметим, что по оперативным данным, площадь пожара составляла 120 квадратных метров. Тушение осложнялось плотным задымлением внутри.

- Из горящего здания пожарными спасены три человека, - сообщили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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