Хостел загорелся в Нижневартовске

В Нижневартовске накануне, 4 июня, в17:37 спасателям поступило сообщение о возгорании в частном доме, в котором находился хостел.

- Пожар локализован в 19:53. Ликвидация открытого горения - в 20:13. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 11 единиц техники, 41 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Известно, что на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в здании на втором этаже наблюдалось плотное задымление.

Отметим, что по оперативным данным, площадь пожара составляла 120 квадратных метров. Тушение осложнялось плотным задымлением внутри.

- Из горящего здания пожарными спасены три человека, - сообщили спасатели.