Коронавирус в Югре, последние новости на 11 июня 2020: рекорд по заболеваемости и две смерти

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 11 июня 2020 года.

1. В Югре скончались еще два пациента с коронавирусом:

- Мужчина 63 лет и женщина 73 лет — из Лянтора. Течение болезни у обоих было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

2. Новый госпиталь Нижневартовска для пациентов с коронавирусом принял первых заболевших. Всего медучреждение рассчитано на сто коек.

3. Среди югорчан отметили резкий контраст: одни соблюдают строгую самоизоляцию, другие – отрицают меры. У феномена есть даже специальное название – ковиднигилизм.

4. Сургутский район вновь выбился в антилидеры списка по приросту числа заражений коронавирусом. Всего за сутки в ХМАО зафиксировано 197 новых случаев инфекции.

5. Трудовое лето для подростков Сургутского района состоится, несмотря на пандемию. Для школьников разработали вакансии в онлайн-пространстве. Подробности в нашем материале.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 3821 случая коронавирусной инфекции, 1468 - выздоровели, 23 человека ранее умерли, 11401 жителей региона подлежат наблюдению, 25099 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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