2020-06-03T22:49:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 4 июня 2020: регион еще не вышел на пик заболеваемости

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 4 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 4 июня 2020: регион еще не вышел на пик заболеваемостиКоронавирус в Югре, последние новости на 4 июня 2020: регион еще не вышел на пик заболеваемостиФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 4 июня 2020 года.

1. Мэр Сургута раскритиковал нарушителей режима самоизоляции: «И чего мы добиваемся?». Вадим Шувалов призвал сургутян быть ответственнее.

2. Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости». Об этом стало известно на заседании оперштаба.

- Югра еще не вышла на пик заболеваемости COVID-19. Регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в округе выше средних значений за три предыдущих года, - заявила Наталья Комарова.

3. В Сургутском районе вновь масштабный прирост заражения коронавирусом.Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

Итак, всего на 4 июня 2020 года в Югре зарегистрировано 2847 случаев коронавирусной инфекции, 936 - выздоровели, 18 человек ранее умерли, 9945 жителей региона подлежат наблюдению, 22511 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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