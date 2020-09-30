Микрокредитную компанию в Югре оштрафовали за давление на должницу Фото: pixabay.com

В Югре работники микрокредитной компании попытались взыскать кредитную задолженность с жительницы Ханты-Мансийского района. Сотрудники оказывали психологическое воздействие и вводили женщину в заблуждение на тему последствий неисполнения обязательства

В итоге по данному факту специалисты провели проверку. Выяснилось, что информация, предоставленная заявителем, подтвердилась.

- Действия кредитора расценили как административное правонарушение по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», - пояснили в пресс-службе УФССП России по ХМАО.

На компанию составлен соответствующий протокол. Микрокредитную компанию признали виновной и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Компания уже оплатила штраф, размер которого оказался в два раза больше просроченной задолженности югорчанки.

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