Коронавирус в Югре, последние новости на 25 августа 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 19 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Югре

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 158 человек.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 76 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 152 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 72, уточняется - 4.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 20, с симптомами ОРВИ - 53, в бессимптомной форме заболевания - 3.

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 23; Сургут - 17 и Ханты-Мансийск - 11.

Далее идут: Радужный - 7 и Нефтеюганск - 5.

Замыкают список: Мегион - 4; Сургутский и Октябрьский районы - 3; Когалым, Нягань и Советский район - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 118 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 595.

В России выявлено 4 744 заболевших, из них 1 100 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 961 493.

Кроме того, за этот период зафиксировано 65 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 16 448 человек.