В Югре ещё 72 человека заболели коронавирусом, один пациент скончался

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Вторник ознаменовался для югорчан не самой лучшей новости - ещё один пациент скончался от COVID-19, таким образом, общее число погибших составило 151 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 72 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 664 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 66, уточняется - 6.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 18, с симптомами ОРВИ - 44, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 21; Нижневартовск - 17 и Нефтеюганск - 8.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 5 и Радужный - 4.

Замыкают список: Нягань, Урай и Югорск - 3; Покачи, Сургутский и Ханты-Мансийский районы - 2; Когалым и Октябрьский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 146 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 663.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 748 человека с COVID-19, с начала периода - 932 493. Выздоровевших - 6 527, за весь период - 742 628. Умерших - 132, с начала периода - 15 872.