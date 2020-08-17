Коронавирус в Югре, последние новости на 18 августа 2020 года: Сургут вновь вернул лидерство по числу заболевших

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 достигло уже 150 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 74 новых заражения. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 18 592 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 72, уточняется - 2.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 17, с симптомами ОРВИ - 53, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 22; Нижневартовск - 15 и Ханты-Мансийск - 6.

Далее идут: Нягань и Нефтеюганск - 5.

Замыкают список: Югорск и Октябрьский район - 3; Радужный, Урай, Пыть-Ях, Нефтеюганский и Советский районы - 2; Когалым, Покачи, Мегион, Сургутский и Кондинский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 217 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 517.

В России выявлено 4 892 заболевших, из них 1 279 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 927 745.

Также за этот период зафиксировано 55 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 15 740 человек.