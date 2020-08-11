Количество заразившихся COVID-19 в Югре вплотную приблизилось к 18 тысячам человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Для жителей Югры вторник начался с хороших новостей. Впервые за долгое время в регионе не зафиксировано ни одного летального случая, таким образом число скончавшихся от коронавируса не изменилось - 141 человек.

Также за последние сутки зарегистрировано 108 новых случаев COVID-19. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 994 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 87, уточняется - 21.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 17, с симптомами ОРВИ - 81, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Нижневартовск - 26; Сургут - 21 и Мегион - 14.

Далее идут: Урай - 10; Ханты-Мансийск - 9; Нефтеюганский район - 7; Нефтеюганск и Октябрьский район - 4

Замыкают список: Радужный и Нижневартовский район - 3; Лангепас и Сургутский район - 2; Когалым, Пыть-Ях и Ханты-Мансийский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 102 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 484.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 945 человек с инфекцией, с начала периода - 897 599. Выздоровевших - 6 494, за весь период - 703 175. Умерших - 130, с начала периода - 15 131.