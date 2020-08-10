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Коронавирус в Югре, последние новости на 11 августа 2020 года: Нижневартовск стал лидером по заболеваемости, также в регионе скончался один пациент с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 11 августа 2020 года
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция продолжает действовать в регионе. За прошедшие сутки в Югре скончался ещё один пациент с COVID-19, таким образом число погибших возросло до 141 человека.

Также за последние сутки зарегистрировано 127 югорчан с положительным тестом на коронавирус. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 886 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 110, уточняется - 17.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 19, с симптомами ОРВИ - 98, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

Лидерами по приросту стали: Нижневартовск - 26; Ханты-Мансийск - 22 и Сургут - 16.

Далее идут: Нижневартовский район - 14; Мегион - 13; Покачи - 9; Нефтеюганск - 7; Советский район - 6; Нягань - 5.

Замыкают список: Когалым - 3; Радужный - 2; Югорск, Пыть-Ях, Сургутский и Белоярский районы - 1.

Стоит добавить, что среди заболевших оказались несколько игроков хоккейного клуба "Югра". Сейчас ребята находятся в изоляторе под присмотром врачей.

За сутки 105 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 382 человека.

В России выявлено 5 118 заболевший, из них 1 356 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 892 654.

Также за этот период зафиксировано 70 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 15 001 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

вопрос дняКоронавирус в Югре 2020: последние новости