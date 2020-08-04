2020-08-04T11:23:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре скончались два пациента с коронавирусом, число заболевших увеличилось на 177 человек

Лидерами по приросту больных стали Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск
Вера Зенина
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Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. К сожалению, сегодняшний день принес печальную новость: два житель региона скончался от COVID-19. С начала недели это уже третья смерть, вызванная инфекцией.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всего за последние сутки зарегистрировано 177 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 020 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 158, уточняется - 19.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 41, с симптомами ОРВИ - 85, в бессимптомной форме заболевания - 51.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 50; Нефтеюганск - 30 и Нижневартовск - 27.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 25; Советский район - 8; Мегион - 6; Нягань - 5; Радужный и Октябрьский район - 4.

Замыкают список: Когалым, Сургутский и Ханты-Мансийский районы - 3; Лангепас, Урай и Нижневартовский район - 2; Пыть-Ях, Кондинский и Нефтеюганский районы - 1.

За сутки 225 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 13 698 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 159 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 861 423. Выздоровевших - 7 878, за весь период - 661 471. Умерших - 144, с начала периода - 14 351.

ИСТОЧНИК KP.RU

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