Коронавирус в Югре, последние новости на 4 августа 2020 года: коэффициент распространения инфекции составляет 0,95

В Югре продолжается пандемия коронавируса. К сожалению, начало недели принесло печальную новость: один житель региона скончался от COVID-19. Всего в Югре сначала пандемии умер 131 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всего за последние сутки зарегистрировано 172 новый случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 16 843 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 162, уточняется - 10.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 48, с симптомами ОРВИ - 111, в бессимптомной форме заболевания - 13.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 42; Нижневартовск - 29 и Ханты-Мансийск - 20.

Далее идут: Радужный - 16; Сургутский район - 11; Лангепас - 9; Нефтеюганск - 8; Пыть-Ях и Нягань - 7; Советский район - 5.

Замыкают список: Нижневартовский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы, а также Когалым и Югорск - 3; Мегион - 2, Нефтеюганский район – 1.

Фото: оперштаб Югры

За сутки 205 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 13 473 человека.

Стоит добавить, что в за прошедшую неделю число заболевших продолжает держаться на одном уровне, а коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

За последние сутки в России выявлено 5 394 заболевших, из них 1 413 случаев без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 856 264.

Также за сутки зафиксировано 79 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 207 человек.