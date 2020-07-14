2020-07-14T10:01:19+03:00
Происшествия

На слиянии Оби и Назыма добровольцы спасли трех югорчан и собаку

Поиски длились не одни сутки
Руслан Савинов
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На слиянии Оби и Назыма добровольцы спасли трех югорчан и собаку. Фото МЧС по ХМАО.На слиянии Оби и Назыма добровольцы спасли трех югорчан и собаку. Фото МЧС по ХМАО.
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В единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийска поступило сообщение о происшествии на воде: звонили сами рыбаки. Они успели сказать, что у них сломался мотор лодки, судно топит. Затем связь оборвалась.

Высокая волна на реке не позволяла выйти маломерным судам. Ветра немного ослабились и специалисты отправились на поиски. Группы работали до темноты.

Утром следующего дня сотрудники ГИМС, добровольцы, муниципальные и окружные спасатели вновь собрались на поиски.

- Акватория довольна обширная, да и погода снова штормила. Решили прослушать еще раз запись звонка от пострадавших. По спокойной интонации появилась догадка, что положение у людей сложное, но находятся они где-то на мелководье и возможно уже на суше, - пояснил руководитель добровольно-спасательного формирования Василий Загваздин.

Целый день спасатели проходили участок за участком, но результата не было. Ближе к вечеру поступил звонок от одного из добровольцев:

- Вижу людей на сору в районе слияния с Назымом, - сообщил доброволец Александр Богза.

Выяснилось, что трое мужчин и собака находились на берегу.

- Ночевали, как пришлось. Ждали помощи. Когда увидели лодку в сору, поняли – за нами, - рассказали спасенные.

Добавим, что из подтопленной лодки удалось вычерпать воду и взять судно на буксир. Ближе к 9 вечера и спасенные и спасатели вернулись в Ханты-Мансийск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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