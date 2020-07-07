Коронавирус в Югре, последние новости на 8 июля 2020: Сургутский район в центре внимания

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 8 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 8 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 49 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 283 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июля. Среди прочего отметим, что пока не получится насладиться летом в ресторанах, кафе, столовых, буфетах барах, закусочных и прочих местах общепита. Исключение - обслуживание на вынос и доставка заказов домой.

Так, мэр Нефтеюганска выздоровел после коронавируса:

- Уважаемые нефтеюганцы, друзья! Сообщаю, что я снова на рабочем месте, приступил к исполнению своих обязанностей, - написал градоначальник Нефтеюганска.

В Югре 391 специалиста соцобслуживания продолжили работать в особом режиме. Сотрудники по-прежнему трудятся сменами.

Одна из главных новостей дня: в Сургутском районе переломили ситуацию с распространением коронавируса - КПП убирают.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в административном центре региона – Ханты-Мансийске. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие югорчане по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 10873 случаев коронавирусной инфекции, 5695 - выздоровели, 75 человек ранее умерли (из них трое за минувшие сутки), 18451 жителей региона подлежат наблюдению, 39500 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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