Коронавирус в Югре, последние новости на 1 июля 2020: появилась надежда на стабилизацию обстановки в регионе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 1 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 1 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 160 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 279 инфицированных. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.

Статистика по коронавирусу в Югре от Яндекса

Напомним, до 5 июля приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах.

Так, стало известно, что тенденция снижения распространения коронавируса наметилась в Югре. В регионе уже третий день подряд все показатели соответствуют 1-3 этапам снятия ограничений.

- Однако ситуация все еще напряженная, поэтому режим самоизоляции, как и прежде, необходимо соблюдать. Напомню, что тенденция снижения распространения инфекции должна быть устойчивой в течение 7-8 дней. Это основное условие перехода к снятию ограничений, – подвела итог Наталья Комарова.

К сожалению, пока самая напряженная эпидситуация складывается в Сургуте, там новый антирекорд – 160 заболевших за сутки. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие сургутяне не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 8958 случаев коронавирусной инфекции, 4501 - выздоровели, 55 человек ранее умерли, 20355 жителей региона подлежат наблюдению, 33638 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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