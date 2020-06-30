2020-06-30T14:01:07+03:00
Происшествия

На югорских водоемах погибли уже 4 человека за сезон

Гибель югорчан происходит исключительно в несанкционированных местах купания
Руслан Савинов
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На югорских водоемах погибли уже 4 человека за сезонНа югорских водоемах погибли уже 4 человека за сезонФото: pixabay.com
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В ХМАО купание вне специально отведенных мест становится частой причиной происшествий на воде. В 2020 году это привело к гибели четырех человек.

- Сейчас у нас на учете 383 места на берегах рек и озер, где в хорошую погоду массово купаются югорчане, - пояснила исполняющая обязанности начальника отдела безопасности на водных объектах МЧС ХМАО Ольга Кашкарова.

Она отметила, что такие места есть практически в каждом населенном пункте. Однако при этом назвать их безопасными нельзя.

- В текущем году муниципалитеты планируют открыть 20 пляжей, шесть уже проверены и допущены к эксплуатации, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Известно, что основное отличие пляжа от так называемых стихийных мест отдыха – обеспечение безопасности.

- Допущенный к работе пляж проходит подготовку: проводится очистка дна от мусора, о который люди могут пораниться; организовывается дежурство спасателей и медперсонала, - сообщили спасатели

Особо отметим, что за прошедшее десятилетие на допущенных к эксплуатации пляжах в регионе не зарегистрировано ни единого случая гибели людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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