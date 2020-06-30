В июне 2020 года на трассах Югры случилось 52 аварии по причине наезда на животных

Летом водители при поездках по автодорогам ХМАО могут встретить не только встречный транспорт, пешеходов или велосипедистов, но и перебегающих через проезжую часть животных.

Речь идет о таких представителях фауны как: лоси, лис, зайцы, собаки, лошади. Только с начала 2020 года на югорских дорогах зафиксировано 52 ДТП по причине наезда на животных. Чаще всего, под колесами автомобилей оказывались собаки - 41 авария.

Так, в Сургутском районе в мае в результате наезда на лошадь пострадали двое мужчин 25 и 30 лет. Затем в начале июня в Нягани 30-летняя автоледи допустила наезд на собаку. В этом же месяце ночью на загородной автодороге Советского района житель Белоярского совершил наезд на лося.

- В конце июня в Сургутском районе 55-летний водитель «Шевроле» допустил наезд на оленя. В автоаварии транспортное средство получило механические повреждения, - привели свежие данные в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Отметим, что зачастую животных на дороге можно встретить ночью. В темноте интенсивность их движения на загородных автодорогах уменьшается в разы и они, не пугаясь звука автомобилей, могут выйти на проезжую часть.

Добавим, что ночью животных выдают светящиеся глаза, отражающие свет фар.

- Чем раньше вы заметите свечение, тем больше у вас шансов благополучно с ним разминуться, - напоминают автоинспекторы.

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