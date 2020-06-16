2020-06-16T21:52:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 17 июня 2020: две смерти и текущая ситуация в Сургуте

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 17 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 17 июня 2020: две смерти и текущая ситуация в СургутеКоронавирус в Югре, последние новости на 17 июня 2020: две смерти и текущая ситуация в СургутеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 17 июня 2020 года.

1. Двое югорчан скончались от коронавируса:

- Мужчины – 55 лет из Нефтеюганского района и 62-х лет из Сургута. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, - сообщили скорбную новость в пресс-службе депздрава ХМАО.

2. При этом показатель летальности от коронавируса в Югре не вызывает тревоги у специалистов. Однако в регионе увеличивается доля случаев с неустановленными источниками инфекции

3. К сожалению, Сургут до сих пор – абсолютный антилидер по приросту числа заражений коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

4. Во Всемирный день донора югорчане сдали более 40 литров крови. Пандемия внесла коррективы в характер поздравлений добровольцам.

5. В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции. Маски, термометры и прочее распределят по 714 избирательным участкам.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают врачи.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 4973 случая коронавирусной инфекции, 2242 - выздоровели, 29 человек ранее умерли, 13744 жителя региона подлежат наблюдению, 28482 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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