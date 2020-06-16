2020-06-16T10:50:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое югорчан скончались от коронавируса

Хронические заболевания не дали пациентам оправиться от инфекции
Руслан Савинов
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Двое югорчан скончались от коронавирусаДвое югорчан скончались от коронавирусаФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

- Мужчины – 55 лет из Нефтеюганского района и 62-х лет из Сургута. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, - сообщили скорбную новость в пресс-службе депздрава ХМАО.

- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам медики.

Напомним, ранее в регионе было зафиксировано 27 смертей. К настоящему моменту 2242 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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