Двое югорчан скончались от коронавируса

В Югре лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

- Мужчины – 55 лет из Нефтеюганского района и 62-х лет из Сургута. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, - сообщили скорбную новость в пресс-службе депздрава ХМАО.

- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам медики.

Напомним, ранее в регионе было зафиксировано 27 смертей. К настоящему моменту 2242 человек выздоровели.