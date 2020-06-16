Сколько югорчан, столько и кедров: в Югре высадят миллион 700 тысяч деревьев

В год празднования 90-летия Югры в регионе высадят миллион 700 тысяч саженцев сосны кедровой сибирской. Подобное количество деревьев не случайно – оно равно числу югорчан.

- Весной и летом посадки провели на землях Урайского, Самаровского, Нижневартовского, Нефтеюганского лесничеств. Высадили 749 тысяч саженцев сосны сибирской кедровой, что равно числу жителей Урая, Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Кондинского районов. Общая площадь насаждений составила 207 гектаров, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Отдельно отметим, что осенью, при условии снятия в регионе ограничительных мер против коронавирусной инфекции, возможность присоединиться к акции и посадить «свой» кедр появился у каждого жителя ХМАО.

Напомним, более десяти лет в Югре восстанавливают кедровые насаждения, поврежденные или вырубленные при разработке инфраструктуры в результате хозяйственной деятельности нефтяных компаний.