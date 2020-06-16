2020-06-16T10:03:49+03:00
Общество

В центре биомедицинских технологии Сургута будут изучать вирусы и разрабатывать лекарства

Стоимость комплекса будет зависеть от экономическои ситуации на мировом рынке
Руслан Савинов
Поделиться:
В центре биомедицинских технологий Сургута будут изучать вирусы и разрабатывать лекарства. Фото администрации города.В центре биомедицинских технологий Сургута будут изучать вирусы и разрабатывать лекарства. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

В центре высоких биомедицинских технологии Сургута будут изучать вирусы, разрабатывать лекарства, вести молекулярно-генетические исследования и проводить прочие научные изыскания.

- У комплекса нет аналогов в стране. Почему именно Сургут? Это самыи перспективныи полумиллионник в округе, выгодныи с точки зрения логистики, здесь сосредоточены крупнеи шие градообразующие предприятия и научные институты, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Известно, что стоимость комплекса будет зависеть от экономическои ситуации на мировом рынке.

- Почти 90 % всего оборудования и оснащения будет закуплено за рубежом, поэтому на общую стоимость будет влиять курс валют, - уточняют сургутские власти.

- Уже сеи час на один только проект потрачено 100 млн рублеи . Сеи час к финалу подходит разработка архитектурнои концепции лабораторного комплекса. Строительство может начаться в ближаи шие 6-8 месяцев, - сообщил замглавы Сургута Алексея Жердева.

Добавим, что самая острая проблема сейчас на пути создания центра, – нехватка специалистов, их трудно наи ти даже в Москве. Поэтому создавать поколение новых ученых нужно уже сеи час. В дальнеи шем сам центр станет кузницеи новых кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24