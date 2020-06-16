В центре биомедицинских технологии Сургута будут изучать вирусы и разрабатывать лекарства

В центре высоких биомедицинских технологии Сургута будут изучать вирусы, разрабатывать лекарства, вести молекулярно-генетические исследования и проводить прочие научные изыскания.

- У комплекса нет аналогов в стране. Почему именно Сургут? Это самыи перспективныи полумиллионник в округе, выгодныи с точки зрения логистики, здесь сосредоточены крупнеи шие градообразующие предприятия и научные институты, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Известно, что стоимость комплекса будет зависеть от экономическои ситуации на мировом рынке.

- Почти 90 % всего оборудования и оснащения будет закуплено за рубежом, поэтому на общую стоимость будет влиять курс валют, - уточняют сургутские власти.

- Уже сеи час на один только проект потрачено 100 млн рублеи . Сеи час к финалу подходит разработка архитектурнои концепции лабораторного комплекса. Строительство может начаться в ближаи шие 6-8 месяцев, - сообщил замглавы Сургута Алексея Жердева.

Добавим, что самая острая проблема сейчас на пути создания центра, – нехватка специалистов, их трудно наи ти даже в Москве. Поэтому создавать поколение новых ученых нужно уже сеи час. В дальнеи шем сам центр станет кузницеи новых кадров.