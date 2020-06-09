2020-06-09T19:09:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 10 июня 2020: продление режима самоизоляции и всплеск инфекции в Нефтеюганске

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 10 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 10 июня 2020: продление режима самоизоляции и всплеск инфекции в НефтеюганскеКоронавирус в Югре, последние новости на 10 июня 2020: продление режима самоизоляции и всплеск инфекции в НефтеюганскеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 10 июня 2020 года.

1. Сургутская станция переливания крови ждет доноров. Из-за пандемии празднование Дня донора пройдет в сокращенном формате.

2. Нефтеюганск оказался в антилидерах списка по приросту числа заражений коронавирусом. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Главная новость дня: режим самоизоляции в ХМАО продлят до 23 июня.

- Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости в ХМАО. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно, - заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

4. Среди заболевших коронавирусом в Югре – 8% дети.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 3624 случая коронавирусной инфекции, 1204 - выздоровели, 21 человек ранее умерли, 11163 жителей региона подлежат наблюдению, 24766 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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