В ХМАО прогнозируют высокую температуру и пожарную опасность

С 9 по 12 июня в Югре, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается жаркая погода от +19 до +33 градусов: прогнозируется высокая пожарная опасность.

- Подобные метеоусловия повышают риск возникновения бытовых и природных пожаров, палов сухой растительности и происшествий на водных объектах, - напоминают в МЧС ХМАО.

Специалисты советуют не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время.

- Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер, - напоминают югорчанам.

- Меньше находитесь на солнце, больше - в тени. Во время сильной жары носите светлую одежду, головной убор и пейте больше жидкости, но не злоупотребляйте алкоголем. Уделите особое внимание больным и пожилым людям, детям, следите за их состоянием и не оставляйте без присмотра, - дают советы врачи.