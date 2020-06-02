Коронавирус в Югре, последние новости на 3 июня 2020: Сургутский район по-прежнему проблемная территория

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 3 июня 2020 года.

1. В Сургутском районе снова сильный прирост заражения коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

2. В ХМАО обсуждают дополнительные ограничения на продажу алкоголя. Выразить мнение может каждый.

3. Четверть млрд рублей выделили в ХМАО для средств индивидуальной защиты медикам. Закупают костюмы, маски, бахилы и прочее.

- Выделяли средства непосредственно больницам, чтобы они могли оперативно на первое время приобрести то, что необходимо, - сообщил глава депздрава региона Алексей Добровольский.

4. Медработники ХМАО в ковидных госпиталях находятся круглые сутки ради безопасности семей. Внутри учреждений обеспечена ночевка и отдых после тяжелых смен.

Итак, всего на 3 июня 2020 года в Югре зарегистрировано 2736 случаев коронавирусной инфекции, 870 - выздоровели, 18 человек ранее умерли, 9891 жителя региона подлежат наблюдению, 22511 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июня 2020 года составило 2736 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 2 июня 2020 года (подробнее)