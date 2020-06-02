Глава одного из сельских поселений ХМАО незаконно ловил рыбу

В ходе рейда на протоке «Восход» реки Обь Ханты-Мансийского района Югры стражи порядка задержали мужчину на моторной лодке, в которой обнаружена рыба ценных пород.

- Были изъяты три особи осетра сибирского, 23 стерляди. По данному факту следственными органами проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.

По предварительным данным, глава одного из сельских поселений Югры, используя сеть, выловил рыбу в период нереста. Рыба была жива, поэтому ее выпустили в естественную среду обитания.

Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.