2020-06-02T15:40:27+03:00
Общество

Глава одного из сельских поселений ХМАО незаконно ловил рыбу

Улов выпустили на свободу, проводится проверка
Руслан Савинов
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Глава одного из сельских поселений ХМАО незаконно ловил рыбу. Фото Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.Глава одного из сельских поселений ХМАО незаконно ловил рыбу. Фото Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
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В ходе рейда на протоке «Восход» реки Обь Ханты-Мансийского района Югры стражи порядка задержали мужчину на моторной лодке, в которой обнаружена рыба ценных пород.

- Были изъяты три особи осетра сибирского, 23 стерляди. По данному факту следственными органами проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.

По предварительным данным, глава одного из сельских поселений Югры, используя сеть, выловил рыбу в период нереста. Рыба была жива, поэтому ее выпустили в естественную среду обитания.

Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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