Коронавирус в Югре, последние новости на 28 мая 2020: почти триста югорчан за рубежом и всплеск инфекции в Мегионе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 28 мая 2020 года.

1. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Мегионе. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

2. Югорским медикам объяснили порядок выплат за работу с пациентами, больными коронавирусом.

- Дополнительные выплаты положены медикам, которые напрямую работают с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Это медики, фельдшеры, водители скорой помощи, трудящиеся в «красных зонах», стационарах, специализированных бригадах и ковидных госпиталях, - пояснили эксперты.

3. Югорчане продолжают повышать цифровую грамотность в условиях самоизоляции.

4. Жителям ХМАО перечислили симптомы и признаки коронавируса.

5. Более 500 югорчан обнаружили в общественных местах без средств индивидуальной защиты. В суд направлено 284 дела.

6. За рубежом до сих пор находятся еще 287 югорчан.

Итак, всего на 28 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1924 случая коронавирусной инфекции, 688 - выздоровели, 17 человек ранее умерли, 8847 жителей региона подлежат наблюдению, 21158 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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