Коронавирус в Югре, последние новости на 26 мая 2020: что делать при первых симптомах инфекции?

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 26 мая 2020 года.

1. Сургутский район по - прежнему в антилидерах по приросту новых случаев коронавируса. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции. Известно, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 14 человек на ИВЛ, 28 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

2. В Сургуте в 25 дошкольных образовательных учреждениях для воспитанников, чьи родители работают в структурах жизнеобеспечения и не имеют возможности отставить ребенка дома, будут функционировать дежурные группы.

3. ХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохранения.

4. Половина закупленных средств защиты для медиков поступила в ХМАО. С 10 мая в регион поступило почти 70 тонн медицинских товаров.

5. Жителям Югры пояснили, как действовать при первых симптомах коронавируса.

6. Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зон.

Итак, всего на 26 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1755 случаев коронавирусной инфекции, 590 - выздоровели, 17 человек ранее умерли, 8877 жителей региона подлежат наблюдению, 20484 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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