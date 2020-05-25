Сургутский район по - прежнему в антилидерах по приросту новых случаев коронавируса
В Югре лабораторно подтверждены 85 новых случаев заболевания коронавирусом в 9 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Сургутский район – 29, Сургут – 21, Нефтеюганск – 2, Нижневартовский район – 2, Нижневартовск – 13, Мегион и п. Высокий – 9, Ханты-Мансийск – 7, Лангепас – 1, Ханты-Мансийский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1755.
По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 4– 10, 18-29 – 11, 30-49 – 41, 50-64 – 22, старше 65 лет – 1.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 26 случаев, с симптомами ОРВИ – 30 случаев, выявлены в бессимптомной форме носительства – 29.
Из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 14 человек на ИВЛ, 28 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»