2020-05-25T12:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургутский район по - прежнему в антилидерах по приросту новых случаев коронавируса

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургутский район по - прежнему в антилидерах по приросту новых случаев коронавирусаСургутский район по - прежнему в антилидерах по приросту новых случаев коронавирусаФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 85 новых случаев заболевания коронавирусом в 9 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 29, Сургут – 21, Нефтеюганск – 2, Нижневартовский район – 2, Нижневартовск – 13, Мегион и п. Высокий – 9, Ханты-Мансийск – 7, Лангепас – 1, Ханты-Мансийский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1755.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 4– 10, 18-29 – 11, 30-49 – 41, 50-64 – 22, старше 65 лет – 1.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 26 случаев, с симптомами ОРВИ – 30 случаев, выявлены в бессимптомной форме носительства – 29.

Из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 14 человек на ИВЛ, 28 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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