Ургант упомянул на Первом канале о сургутянине, ударившем друга ножом из-за Сталина

Сургутянин устроил поножовщину из-за Сталина. Специфичный инфоповод попал в сводку передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

От пресс-службы полиции Сургута известно, что 11 мая в доме на улице Грибоедова двое сургутян поссорились: причина - спор о культе личности генсека СССР Иосифа Сталина. В ходе ссоры 45 летний мужчина ножом ранил 36-летнего собутыльника.

Напомним, что в ироничной рубрике: «Это здорово, это здорово, это очень хорошо» Иван Ургант высмеивает неоднозначные происшествия:

- Житель Сургута устроил поножовщину, доказывая приятелю, что Сталин – лучший! И это здорово, ведь вот так потихонечку мы всем это докажем, - пошутил Иван Ургант.