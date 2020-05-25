2020-05-25T08:45:24+03:00
Общество

Ургант упомянул на Первом канале о сургутянине, ударившем друга ножом из-за Сталина

История попала в рубрику «Это здорово, это здорово, это очень хорошо»
Руслан Савинов
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Ургант упомянул на Первом канале о сургутянине, ударившем друга ножом из-за Сталина. Скриншот передачи "Вечерний ургант".Ургант упомянул на Первом канале о сургутянине, ударившем друга ножом из-за Сталина. Скриншот передачи "Вечерний ургант".
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Сургутянин устроил поножовщину из-за Сталина. Специфичный инфоповод попал в сводку передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

От пресс-службы полиции Сургута известно, что 11 мая в доме на улице Грибоедова двое сургутян поссорились: причина - спор о культе личности генсека СССР Иосифа Сталина. В ходе ссоры 45 летний мужчина ножом ранил 36-летнего собутыльника.

Напомним, что в ироничной рубрике: «Это здорово, это здорово, это очень хорошо» Иван Ургант высмеивает неоднозначные происшествия:

- Житель Сургута устроил поножовщину, доказывая приятелю, что Сталин – лучший! И это здорово, ведь вот так потихонечку мы всем это докажем, - пошутил Иван Ургант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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